Zorro: Wilmer Valderrama sarà il protagonista di un remake seriale della Disney

Zorro sta tornando alla Disney, e Wilmer Valderrama è legato alla produzione esecutiva, ma non solo, reciterà in una nuova serie con protagonista l’iconico vigilante. Valderrama interpreterà il ruolo di Don Diego de la Vega e del suo alter ego Zorro, il personaggio creato nel 1919 dallo scrittore pulp americano Johnston McCulley.

Lo spettacolo condotto da Valderrama è una rivisitazione della serie Disney-ABC con protagonista Guy Williams. Lo spettacolo originale è andato in onda dal 1957 al 1959, con un totale di 78 episodi di mezz’ora. Altri quattro episodi della durata di un’ora andarono in onda nei primi anni ’60, portando la serie alla fine.

La serie segue le avventure di Don Diego de la Vega, l’erede del più ricco proprietario terriero della California, che usa le sue abilità con la spada per proteggere il villaggio del 18° secolo Pueblo de Los Angeles da malfattori e politici corrotti. Zorro è noto per il suo classico look total black, completo di mantello, cappello e una maschera in tessuto che gli copre gli occhi.

Mentre si sa poco della nuova serie di Zorro, Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, afferma che la nuova versione del vigilante mascherato riutilizzerà alcuni degli elementi della storia classica.

“Stiamo reimmaginando questo classico Disney come un pezzo d’epoca avvincente, ambientato a Pueblo de Los Angeles, ma raccontato in uno stile telenovela molto moderno, con personaggi e relazioni contemporanei riccamente delineati e contrapposti all’azione, al dramma, alla suspense e all’umorismo dell’originale, iconico Zorro. Wilmer condivide il nostro impegno a riflettere l’interessante e ricca diversità dell’esperienza umana e non vediamo l’ora di offrire una storia culturalmente rilevante e divertente con personaggi definitivi che si collegheranno con i nostri spettatori per le generazioni a venire.”

Commentando il suo coinvolgimento con la nuova serie, Valderrama ha sottolineato come Zorro possa essere fonte di ispirazione per i Latini. La star ha anche detto di sentirsi onorato di lavorare su una storia che riflette la sua eredità.

“Crescendo, Zorro è stato l’unico personaggio che mi ha fatto sentire, come latino, di poter essere un eroe. Come adulto e narratore, ho una responsabilità nelle storie che aiuto a creare. Collaborare con Gary e Disney per riportare Zorro in famiglia dopo 60 anni, ed essere parte del movimento che fa sapere ai bambini che anche loro possono essere gli eroi delle loro storie, è un sogno che diventa realtà.”

